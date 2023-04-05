В Иране сообщили о предотвращении атаки беспилотника на комплекс Минобороны

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Системы ПВО комплекса здания Минобороны Ирана, расположенного к югу от Тегерана, предотвратили атаку беспилотника, сообщает в среду иранское агентство "Тасним".

По его данным, в ночь на среду "микро-летательный аппарат" приблизился к комплексу, после чего сработали системы ПВО.

Отмечается, что никакого ущерба зданию не нанесено, никто не пострадал.

Речь идет о комплексе военного ведомства Ирана, который расположен в городе Исфахан, к югу от Тегерана.