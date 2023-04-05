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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Американская криптоплатформа Paxful приостанавливает операции

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Американская платформа для торговли биткоинами Paxful приостанавливает деятельность, передает Bloomberg со ссылкой на сооснователя компании Рэя Юссефа.

Причины приостановки - уход сотрудников и рост регуляторных трудностей. Несмотря на решение платформы, клиенты Paxful смогут вывести деньги со своих кошельков.

Бизнес компании сфокусирован на странах Африки. В частности, платформа популярна в Нигерии, отмечает агентство.

В ноябре прошлого года стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Нигерии не планирует включать криптовалюты в программу развития торговли цифровыми активами до согласования регуляторами стандартов защиты инвесторов.

Генеральный директор комиссии Ламидо Югуда объяснял такое решение отсутствием доступа криптобирж к банковской платформе для организации торгов в государстве. "Мы рассматриваем цифровые активы, которые действительно защищают инвесторов", - заявлял он.

Другая африканская страна - Центральноафриканская Республика - год назад признала биткойн в качестве официального платежного средства, став первой страной на континенте, принявшей криптовалюту в качестве "базовой валюты", и второй в мире после Сальвадора.

Paxful
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