"Союз МС-23" перестыкуют на другой модуль МКС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Как ожидается, в четверг состоится перестыковка пилотируемого корабля "Союз МС-23" с модуля "Поиск" на модуль "Причал" российского сегмента Международной космической станции (МКС).

По данным "Роскосмоса", отделение "Союза МС-23" от модуля "Поиск" намечается в 11:45 по московскому времени, его стыковка к модулю "Причал" - в 12:23 по Москве.

Операцию по перестыковке в ручном режиме выполнит космонавт Сергей Прокопьев, вместе с ним в корабле во время перемещения будут космонавт Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

"Перед расстыковкой экипаж закроет переходные люки между "Союзом МС-23" и "Поиском" и проверит их герметичность, после чего наденет аварийно-спасательные скафандры "Сокол-КВ2", займет места в спускаемом аппарате корабля, закроет люк в бытовой отсек и проверит герметичность люка и скафандров", - сообщили в госкорпорации.

После стыковки корабля с модулем "Причал" экипаж откроет люк в бытовой отсек, снимет скафандры, проверит герметичность переходных люков между "Союзом МС-23" и "Причалом" и откроет их.

Как отмечали в "Роскосмосе", перемещение корабля проводится для обеспечения безопасности выходов в открытый космос по российской программе из модуля "Поиск", которые ожидаются весной-летом 2023 года.

26 февраля корабль "Союз МС-23" в беспилотном режиме пристыковался к МКС, чтобы заменить в ее составе поврежденный метеороидом в декабре "Союз МС-22".

На МКС работает экипаж 69-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна и Вуди Хобурга и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.