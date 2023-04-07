США и Европа продолжили усиленно расходовать запасы из хранилищ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Активный экспорт СПГ из США и полномасштабный перезапуск завода Freeport переломили тенденцию низкого расхода газа из американских хранилищ. Операторы продолжают активное изъятие запасов, тогда как многолетний сезонный тренд предусматривает уже завершение сезона отбора.

Европа на фоне прохладной погоды и провальной ветрогенерации также продолжает активные отборы, выше среднемноголетних темпов.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на пятницу в объеме 37,2 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация на четверг была 41,7 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 37,1 млн куб. м на 7 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе продолжает держаться на очень низком уровне. В среду они обеспечили лишь 6,8% потребностей региона в электроэнергии, в четверг процент чуть подрос -– до 9,8%, сообщает ассоциация WindEurope. При этом еще в субботу показатель был в четыре раза выше (30,4%).

В четверг спотовая цена газа в регионе потеряла еще 5%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $489 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Майский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $451; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $438.

Запасы в Европе

Текущий уровень резервов газа в Европе составляет 55,47% – это на 21 процентный пункт выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 5 апреля запасы снизились на 0,12 процентного пункта. Текущий уровень отбора значительно выше, чем обычно в эти дни.

Европейские терминалы по приему СПГ в марте работали со средней производительностью 58% из-за забастовки на французских терминалах. За первые дни апреля загрузка составляет 60%. Основная доля французских терминалов - которые управляются компанией Elengy, постепенно возвращается в работу.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт. Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на рынке США и повышает предложение на мировом рынке.

За очередную отчетную неделю резервы снизились на 0,7 млрд куб. м, тогда как обычно в это время отбор газа из хранилищ уже прекращается.

Текущий уровень запасов составляет 38%, что на 19 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.