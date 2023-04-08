Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Автомобильные перевозки в Союзном государстве будут осуществляться в формате ЕАЭС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия по вопросу автомобильных каботажных перевозок решили двигаться в формате Евразийского экономического союза, сообщил белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой в воскресенье в эфире гостелеканала "Беларусь 1", комментируя итоги прошедших в российской столице переговоров на высшем уровне и заседания Высшего госсовета Союзного государства.

"Это одна из наиболее сложных тем. Эксперты в течение полугода сверяли позиции сторон. Основная проблема в том, что у нас все-таки существуют различия в налоговых системах, системах использования финансовых инструментов, в первую очередь банковских кредитов и лизинговых программ на покупку техники. Не сказать, что это глобальное какое-то неравенство условий, но есть определенные различия. Они не критичные на сегодняшний день. И стороны на уровне премьер-министров согласились, что, в принципе, тема имеет решение даже на уровне правительств без, допустим, подключения на данном этапе президентов", - сказал дипломат.

"По основному автомобильному каботажу - грузовикам - здесь все-таки принято решение двигаться в рамках ЕАЭС на пять стран. История фактически согласована. В России в декабре принят уже внутрироссийский соответствующий закон. С 1 января 2025 года подобные перевозки будут разрешены. Допустим, когда белорусский грузовик совершает международную перевозку на Дальний Восток с каким-то грузом, то на обратной дороге в течение 7 дней (дается неделя) он может совершить уже каботажную перевозку грузов внутри России между тремя городами. Вот такие условия. В принципе, они на данном этапе признаны приемлемыми. И, возможно, в рамках двойки нашей мы здесь уже не будем ломать копья и продолжим работу в рамках законодательства Евразийского экономического союза", - уточнил Крутой.

Посол также сообщил, что, "чтобы не принимать радикально лобовых решений", было предложено разделить проблему каботажа на несколько частей. Он отметил, что "первая уже решена, и это является хорошим примером", уточнив, что речь идет о подписании соглашения по каботажным перевозкам водным транспортом. "Если мы купим или построим судна, которые будут под белорусским флагом перемещаться по рекам Российской Федерации, совершать в том числе перевозки между городами России на Волге, Енисее или на Дону, то это разрешено с декабря прошлого года. Это пример водного транспорта", - пояснил Крутой.

Относительно инвестиционного каботажа дипломат сообщил, что белорусские компании, в первую очередь строительные, участвуют в реализации инвестпроектов на территории России - строительстве дорог, социальных объектов, жилья. "Перемещение нашей техники, которая работает на данных стройках в России между, допустим, карьером и этими строительными объектами, - это тоже каботаж. Но это инвестиционный каботаж. Думаю, в ближайшее время будет подписано соглашение. И этот каботаж тоже будет разрешен. Потому что принципиальное согласие уже получено", - сказал Крутой.

ЕАЭС Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 8 апреля

Китайские военные начали масштабные учения близ Тайваня

Китайские военные начали масштабные учения близ Тайваня

Врачи увидели эффект от лечения больного лейкемией Берлускони

Врачи увидели эффект от лечения больного лейкемией Берлускони

В Конгрессе заявили, что США готовы отправить войска на Тайвань в случае вторжения Китая

Сотрудники Tesla годами пересылали друг другу видео с камер наблюдения чужих машин

Сотрудники Tesla годами пересылали друг другу видео с камер наблюдения чужих машин

США направили на Ближний Восток подлодку, способную нести до 154 крылатых ракет

Что случилось этой ночью: суббота, 8 апреля

Китай проведет военные учения в районах вокруг Тайваня

Китай проведет военные учения в районах вокруг Тайваня

Лавров возглавит делегацию России на конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде

Лавров возглавит делегацию России на конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде

Один человек погиб в результате теракта в Тель-Авиве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });