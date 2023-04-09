В Белоруссия заявили о готовности предоставить субсидии авиакомпаниям РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Белавиа" не может больше расширять географию полетов в РФ, поэтому Белоруссия готова предоставить субсидии российским авиакомпаниям для расширения географии рейсов из регионов России, сообщил белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой, комментируя итоги прошедших в российской столице переговоров на высшем уровне и заседания Высшего госсовета Союзного государства.

"Белавиа" с учетом количества бортов и приоритетной загрузки на Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Казань не может дальше физически распыляться на другие регионы", - сказал белорусский посол, слова которого приводит госагентство БелТА.

"Поэтому мы приглашаем российские компании. И вот это соглашение наше совместное, где мы не будем задирать цены на аэронавигационные услуги в аэропортах. Более того, мы для российских авиакомпаний предоставим некие льготные режимы и тарифы. Это, возможно, подвигнет их открыть авиарейсы в Минск. И сегодня такие примеры есть. Это Пермь, Уфа, Калуга, Череповец, Нижний Новгород", - отметил он.

"Когда мы говорим о регионах, о городах - это региональные субсидии. Здесь федеральных субсидий для авиакомпаний для таких перелетов нет. Поэтому здесь российский Минтранс ничем не поможет. Мы с нашим Минтрансом договорились, что, возможно, будем складывать схему из трех частей: региональная субсидия российская; наши уже льготы по аэронавигационному и прочему обслуживанию в Национальном аэропорту Минск, которые мы можем предоставить, и, возможно, некий элемент наших субсидий в рамках денег Минтранса, в том числе бюджетных, которые есть", - сказал Крутой. "Но здесь нужно все очень хорошо посчитать. Если из этих трех компонентов мы в общей сложности составим экономику каждого рейса, то все пойдет. Это небольшой вклад с белорусской стороны. И, я думаю, эффект будет просто колоссальный", - отметил посол.

По словам белорусского дипломата, "есть огромный спрос на расширение полетов в Беларусь и различные города Российской Федерации".