Российские космонавты на МКС выйдут в открытый космос 19 апреля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин 19 апреля выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе".

В отчете госкорпорации о работе космонавтов на МКС за период с 7 по 9 апреля говорится, что экипаж выполнил подготовку к выходу в открытый космос (ВКД-56) по российской программе, намеченному на 19 апреля.

24 марта в "Роскосмосе" анонсировали серию выходов в открытый космос российских космонавтов весной-летом 2023 года для завершения интеграции модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС.

5 апреля Прокопьев сообщал, что российская программа выходов в открытый космос не изменилась после нештатных ситуаций с кораблями на МКС.

17 ноября 2022 года космонавты Прокопьев и Петелин провели пока единственный из пяти запланированных выходов в открытый космос.

22 февраля исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что оставшиеся на МКС на полгода космонавты из-за нештатной ситуации наверстают отставание по выходам в открытый космос.

По его словам, космонавты не успели доделать часть работ по своей программе, в которой было запланировано еще два выхода в космос для интеграции нового модуля, установки радиатора и шлюзовой камеры.

Прокопьев и Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио прибыли на МКС на корабле "Союз МС-22" 21 сентября 2022 года. В связи с повреждением метеороидом радиатора корабля, миссию экипажа на МКС продлили до 27 сентября 2023 года. Экипаж вернется на Землю на корабле "Союз МС-23", который прибыл на станцию в феврале для замены поврежденного "Союза МС-22".