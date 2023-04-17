Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В казахстанском Жанаозене из-за взрыва газа обрушился подъезд двухэтажного дома

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В городе Жанаозен (в Мангистауской области) в понедельник утром произошел взрыв газового баллона, в результате чего обрушился подъезд двухэтажного дома, пострадали 11 человек, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"Сегодня, 17 апреля около 5 часов утра (по времени Астаны) во 2-м микрорайоне г.Жанаозен в двухподъездном 12-ти квартирном 2-х этажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв. м (общая площадь дома 600 кв. м). По предварительным данным пострадало 11 человек, переданы работникам медицинской службы", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В оперативных работах по разбору завалов на месте задействовано более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы.

Жанаозен Казахстан МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Бразилии предложил сформировать группу стран для обсуждения украинского кризиса

Президент Бразилии предложил сформировать группу стран для обсуждения украинского кризиса

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

Путин встретился с министром обороны Китая

ООН сообщила о согласии сторон конфликта в Судане прекратить столкновения на три часа

В Финляндии началась коммерческая эксплуатация третьего энергоблока АЭС "Олкилуото"

В Судане продолжаются бои между армией и Силами быстрого реагирования

В Судане продолжаются бои между армией и Силами быстрого реагирования

Китайские тайконавты вышли в открытый космос с национальной орбитальной станции

Премьер Японии заявил о необходимости обеспечить безопасность выборов в стране

Премьер Японии заявил о необходимости обеспечить безопасность выборов в стране

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 апреля

Число погибших в Судане увеличилось до 56 человек, 595 ранены

Число погибших в Судане увеличилось до 56 человек, 595 ранены
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });