Ответственность за теракт у здания МИД в Кабуле взяло на себя ИГ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Филиал террористической группировки "Исламское государство" - "Велаят Хорасан" (запрещенная в России террористическая организация) взял на себя ответственность за взрыв у здания МИД Афганистана в Кабуле, сообщает агентство Aamaj News.

Группировка сообщила подробности случившегося: самоподрыв совершил боевик группировки, были убиты и ранены 20 человек.

"Публикуя информационный материал, ИГИЛ взял на себя ответственность за вчерашнее нападение на министерство иностранных дел талибов в Кабуле", - говорится в сообщении агентства.

27 марта о взрыве у здания МИД сообщил начальник пресс-центра городского управления полиции Халид Задран. По его словам, террорист-смертник подорвал себя возле контрольно-пропускного пункта на перекрестке Малик Асгар второй зоны безопасности Кабула, погибли шесть мирных жителей и еще несколько человек были ранены .

Перед этим итальянский неправительственный медицинский центр в Кабуле EMERGENCY NGO сообщил, что в медучреждение было доставлено 12 раненных, в том числе ребенок. "Двое других пострадавших были уже мертвы", - говорилось в сообщении центра в соцсетях.