В Пентагоне заявили, что военные США на Украине не участвуют в боевых действиях

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Присутствующие на Украине американские военные не проводят там военных операций, они помогают там посольству США, заявила в понедельник представитель Пентагона Сабрина Сингх.

"Небольшое число американских военных присутствуют на Украине для предоставления необходимой помощи посольству США. Следует уточнить, что на Украине нет боевых подразделений США, которые проводили бы военные операции на Украине", - сказала Сингх на брифинге.

Таким образом Сингх прокомментировала появившиеся в прошедшие дни сообщения в СМИ о том, что на Украине действуют спецподразделения НАТО. При этом представитель Пентагона уточнила, что в обязанности американских военных на Украине входит оказание помощи аппарату военного атташе и поддержка программ США по предоставлению помощи в сфере безопасности.

"В этом нет никакой новости, мы были транспарентны в этом вопросе, как с общественностью, так и с Конгрессом", - отметила Сингх.

На прошлой неделе Politico со ссылкой на попавшие в интернет американские секретные документы сообщило, что, по крайней мере, по состоянию на 23 марта на Украине действует "группа сил специального назначения Европы", которую в материале издания называют группой "США/НАТО". Отмечается, что она состоит из 97 военных, 50 из которых - спецназовцы Великобритании, 17 - из Латвии, 15 из Франции и один из Нидерландов. Также в этой группе 14 военных США. При этом в обнародованной информации не уточняется, какие именно обязанности выполняют эти военные на Украине.

Помимо этого, в документе, ставшем достоянием общественности, говорится, что всего на Украине присутствуют около 100 американских военнослужащих.