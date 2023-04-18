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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Минобороны Китая анонсировало новый уровень военного сотрудничества с Россией

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что Пекин и Москва будут развивать военное и военно-техническое сотрудничество, выведут его на новый уровень. Он сказал это на встрече в Москве с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

"Вооруженные силы Китая и России обязательно будут реализовывать договоренности, достигнутые главами государств, и продвигать военное сотрудничество и военно-техническое сотрудничество, и военную торговлю между Китаем и Россией. Мы обязательно выведем их на новый уровень", - сказал Ли Шанфу.

"После назначения на пост министра обороны первое место визита - именно в Россию, чтобы продемонстрировать внешнему миру высокий уровень развития китайско-российских отношений и продемонстрировать твердую решимость усиления стратегического взаимодействия вооруженных сил Китая и России", - добавил он.

Минобороны Китай Ли Шанфу Сергей Шойгу
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