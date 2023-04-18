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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Пекин обвинил глав МИД G7 в стремлении очернить Китай

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В МИД Китая заявили, что встреча глав МИД стран "группы семи" в Японии имела целью оклеветать Пекин, сообщают китайские СМИ.

"Встреча министров иностранных дел G7 не учитывала ни официальную позицию Китая, ни объективные факты, - сказал представитель китайского МИД Ван Вэньбинь. - Они вмешались во внутренние дела страны, злонамеренно оклеветав Китай".

Главы МИД стран G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии выразили опасения по поводу расширения ядерного арсенала Китая и призвали Пекин к переговорам с США о снижении стратегических рисков. Дипломаты также подтвердили важность контроля за предметами и технологиями, которые могут быть использованы в военных целях, главным образом с помощью многосторонних режимов экспортного контроля.

Кроме того, министры иностранных дел "группы семи" подтвердили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и призвали Пекин воздержаться от угроз. В заявлении они отметили важность мира и стабильности в связи с Тайванем как "незаменимого элемента" глобальной безопасности.

Ван Вэньбинь G7 Китай МИД США Япония
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