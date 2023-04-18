Курды запускают инициативу по урегулированию сирийского конфликта

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Самопровозглашенная курдская Автономная администрация севера и востока Сирии объявила, что начала работать над собственным проектом по урегулированию сирийского конфликта, сообщает во вторник агентство EFE.

"Все ответственные политические силы должны вместе работать и делать шаги, которые приведут к общему решению. Этот процесс должен быть основан на диалоге, сотрудничестве и на консенсусе", - говорится в коммюнике администрации, выдержки из которого приводит агентство.

Авторы инициативы заявляют, что готовы работать со всеми сторонами конфликта над таким решением кризиса, которое бы не нарушало резолюции СБ ООН по Сирии. В курдской администрации пояснили, что считают несовершенными уже существующие форматы обсуждения сирийской проблемы, так как их участники мало внимания уделяют проблемам именно курдов.

Западные СМИ поясняют, что курдская администрация не подчиняется Дамаску. В то же время курдские формирования не вели масштабных боевых действий против правительственных сил во время гражданской войны. При этом сирийские курды не сотрудничают и с вооруженными группировками, стремившимися в последние годы свергнуть президента Сирии Башара Асада.

Свою инициативу курды запускают на фоне постепенного восстановления дипотношений между Дамаском и арабскими странами, долгое время поддерживавшими вооруженные сирийские оппозиционные движения. Курдское де-факто самоуправление на севере Сирии вызывает тревогу Турции, которая провела серию военных операций против курдов в сирийских приграничных районах.