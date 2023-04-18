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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В Иране разработали беспилотник для борьбы с подлодками

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - ВМС Ирана создали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который может обнаруживать вражеские подводные лодки и корабли и уничтожать их, заявил во вторник агентству Tasnim командующий ВМС, вице-адмирал Шахрам Ирани.

"Мы используем сонары и другое оборудование на дронах с целью засекать подлодки", - сказал он.

Он добавил, что эти беспилотники уже стоят на вооружении, но не стал приводить технические подробности этого оружия.

Tasnim напоминает, что в ноябре 2022 года руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи на встрече с командирами ВМС указал им на необходимость сохранять присутствие иранских кораблей в международных водах, наращивать их боевые возможности, а также продолжать действовать в отдаленных акваториях.

Во вторник в Иране на параде в честь Дня армии, в частности, показали множество разработанных в стране беспилотников. Среди них продемонстрировали дрон "Мохаджер-6", который способен нести управляемые авиационные бомбы и современное разведывательное оборудование, и первый иранский широкофюзеляжный боевой беспилотный летательный аппарат "Каман-22", дальность полета которого составляет около 3 тыс. км.

Иран
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