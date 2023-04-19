Аналитики спрогнозировали в этом сельхозгоду рекордный за 20 лет дефицит риса в мире

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Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Глобальная нехватка риса в этом сельскохозяйственном году может составить 8,7 млн тонн, прогнозируют аналитики Fitch Solutions.

Это самый значительный дефицит за последние 20 лет – с 2003/2004 сельхозгода, когда он достиг 18,6 млн тонн.

Неблагоприятные погодные условия в странах-производителях, таких как Китай и Пакистан, ограничивают поставки риса на мировой рынок. Кроме того, рис стал более привлекательной альтернативой после существенного подъема цен на другие основные виды зерновых после начала конфликта на Украине в феврале прошлого года, что повысило спрос на него, отмечает аналитик Fitch Solutions по сырьевым товарам Чарльз Харт.

"На глобальном уровне наиболее очевидным последствием глобального дефицита риса были и остаются цены, которые достигли максимума за десятилетие", - сказал он CNBC.

По его словам, основным фактором подорожания стал запрет на экспорт дробленого риса в сентябре прошлого года.

Потребителями риса в мире являются свыше 3,5 млрд человек, причем 90% приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Ожидается, что цены останутся вблизи текущих максимумов до 2024 года, говорится в отчете Fitch Solutions. Средняя стоимость риса с начала текущего года составляет $17,3 за 100 фунтов (45,4 килограмма).

"Учитывая, что рис является основным продуктом питания во многих странах Азии, его стоимость является основным фактором, определяющим инфляцию в сфере продуктов питания и продовольственную безопасность, особенно для беднейших домохозяйств", - сказал Харт.

Снижение производства риса в других регионах, включая США и Европейский союз, также способствует формированию дефицита на мировом рынке, отмечает старший аналитик Rabobank Оскар Тьякра.

По словам старшего аналитика Gro Intelligence Келли Гогари, многие страны будут вынуждены сократить свои внутренние запасы. По ее мнению, от дефицита риса больше всего пострадают страны, в которых стоимость продуктов питания уже находится на высоком уровне, включая Пакистан, Турцию, Сирию и некоторые африканские государства.

Между тем Fitch Solutions ожидает, что мировой рынок риса вернется к "почти сбалансированному положению в 2023/2024 сельхозгоду", а на следующий год станет профицитным.

"Мы считаем, что мировое производство риса значительно восстановится в 2023-2024 году, и мы ожидаем, что общий объем производства вырастет на 2,5% в годовом исчислении", - сообщается в отчете агентства.

Аналитики также прогнозирует, что цены на рис могут упасть примерно на 10% в 2024 году.