Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Власти США арестовали гражданина Белоруссии за помощь в обходе санкций

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - США арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина, которого обвиняют в обходе санкций в интересах бизнесмена Сергея Курченко, сообщает Минюст.

"46-летний Сергей Карпушкин из Майами, гражданин Белоруссии, был арестован и обвинен федеральным уголовным судом в участии в схеме нарушения санкций США против Сергея Курченко и двух связанных с ним компаний", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что Карпушкин участвовал в обходе санкций США путем закупки материалов для производства стали на сумму более $150 млн.

Как сообщил Минюст, предполагаемый сообщник Карпушкина, 41-летний Джон Унсалан из Орландо был обвинен федеральным большим жюри по той же схеме 12 апреля и был арестован 14 апреля по аналогичным обвинениям.

В случае признания виновными Карпушкину и Унсалану грозит до 20 лет заключения в федеральной тюрьме по каждому пункту обвинения.

США Белоруссия Сергей Карпушкин Сергей Курченко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Япония эвакуирует своих граждан из Судана

Япония эвакуирует своих граждан из Судана

SpaceX предпримет в четверг повторную попытку запуска лунной ракеты Starship

SpaceX предпримет в четверг повторную попытку запуска лунной ракеты Starship

NASA рассчитывает высадить астронавтов на Луну в конце 2025 или в 2026 году

В Судане вновь объявили режим прекращения огня

Племянник Кеннеди объявил об участии в предвыборной гонке за пост президента США

Племянник Кеннеди объявил об участии в предвыборной гонке за пост президента США

Credit Suisse до 2020 года вел связанные с нацистами в Аргентине счета

Американский суд на две недели отложил слушания по делу об утечке секретных данных

Аналитики спрогнозировали в этом сельхозгоду рекордный за 20 лет дефицит риса в мире

Аналитики спрогнозировали в этом сельхозгоду рекордный за 20 лет дефицит риса в мире

Польским фермерам пообещали компенсировать убытки из-за украинского зерна

Польским фермерам пообещали компенсировать убытки из-за украинского зерна

Венгрия расширила список запрещенных к ввозу украинских сельхозтоваров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });