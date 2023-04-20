Власти США арестовали гражданина Белоруссии за помощь в обходе санкций

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - США арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина, которого обвиняют в обходе санкций в интересах бизнесмена Сергея Курченко, сообщает Минюст.

"46-летний Сергей Карпушкин из Майами, гражданин Белоруссии, был арестован и обвинен федеральным уголовным судом в участии в схеме нарушения санкций США против Сергея Курченко и двух связанных с ним компаний", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что Карпушкин участвовал в обходе санкций США путем закупки материалов для производства стали на сумму более $150 млн.

Как сообщил Минюст, предполагаемый сообщник Карпушкина, 41-летний Джон Унсалан из Орландо был обвинен федеральным большим жюри по той же схеме 12 апреля и был арестован 14 апреля по аналогичным обвинениям.

В случае признания виновными Карпушкину и Унсалану грозит до 20 лет заключения в федеральной тюрьме по каждому пункту обвинения.