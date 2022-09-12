Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

Правительство Украины решило конфисковать активы Дерипаски, Януковича и Курченко

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Украины планирует конфисковать все расположенное в стране имущество бизнесменов Олега Дерипаски и Сергея Курченко, бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева и экс-президента Виктора Януковича, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

ЭкономикаНа Украине арестованы активы российских холдингов на $154 млнНа Украине арестованы активы российских холдингов на $154 млнЧитать подробнее

"(. . .) Правительство Украины повторно накладывает санкции на Сергея Курченко, Павла Лебедева, Виктора Януковича и Олега Дерипаску в части блокировки их активов и активов, к которым они могут быть причастны. Это решение нужно для того, чтобы согласно новому законодательству окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины", - написал премьер в минувшие выходные в своем телеграм-канале.

Николаевский глиноземный завод (Украина), который входит в "Русал" и обеспечивает 20% выпуска глинозема этой компании, остановил производство в марте 2022 года в связи с "неизбежными логистическими и транспортными проблемами на Черном море и прилегающих территориях".

Дерипаска с 2018 года не контролирует En+, основного акционера "Русала". Отказ от контроля произошел в рамках сделки с OFAC, целью которой был вывод из-под санкций этих предприятий.

Украина Олег Дерипаска Сергей Курченко Павел Лебедев Виктор Янукович Денис Шмыгаль Николаевский завод
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударах по подразделениям и резервам ВСУ под Харьковом

Замглавы Новой Каховки, убийство которого было инсценировано, намерен вернуться к работе

Brent подешевела до $91,45 за баррель

Brent подешевела до $91,45 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 сентября

Испанец Алькарас выиграл US Open и станет первой ракеткой мира

Испанец Алькарас выиграл US Open и станет первой ракеткой мира

Правящий блок левых партий Швеции лидирует по итогам выборов в парламент

Правящий блок левых партий Швеции лидирует по итогам выборов в парламент
Военная операция на Украине

Глава ЛНР заявил о попытках украинских диверсантов проникнуть на территорию республики

Что произошло за день: воскресенье, 11 сентября

Макрон призвал Путина прекратить операцию на Украине

Макрон призвал Путина прекратить операцию на Украине

Начаты консультации о создании зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });