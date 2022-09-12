Правительство Украины решило конфисковать активы Дерипаски, Януковича и Курченко

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Украины планирует конфисковать все расположенное в стране имущество бизнесменов Олега Дерипаски и Сергея Курченко, бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева и экс-президента Виктора Януковича, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"(. . .) Правительство Украины повторно накладывает санкции на Сергея Курченко, Павла Лебедева, Виктора Януковича и Олега Дерипаску в части блокировки их активов и активов, к которым они могут быть причастны. Это решение нужно для того, чтобы согласно новому законодательству окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины", - написал премьер в минувшие выходные в своем телеграм-канале.

Николаевский глиноземный завод (Украина), который входит в "Русал" и обеспечивает 20% выпуска глинозема этой компании, остановил производство в марте 2022 года в связи с "неизбежными логистическими и транспортными проблемами на Черном море и прилегающих территориях".

Дерипаска с 2018 года не контролирует En+, основного акционера "Русала". Отказ от контроля произошел в рамках сделки с OFAC, целью которой был вывод из-под санкций этих предприятий.