Китай увеличил расходы бюджета в I квартале на 6,8%, доходы – на 0,5%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Доходы бюджета Китая в первом квартале увеличились на 0,5% относительно того же периода прошлого года – до 6,23 трлн юаней ($905 млрд)свидетельствуют данные министерства финансов страны.

В том числе поступления в центральный бюджет составили около 2,76 трлн юаней, доходы местных бюджетов - 3,47 трлн юаней. Первый показатель упал на 4,7%, в то время как второй вырос на 5%.

Налоговые сборы уменьшились на 1,4% – до 5,17 трлн юаней. При этом поступления от НДС взлетели на 12,2%, приводит данные ведомства издание China Daily.

Расходы бюджета в январе-марте увеличились на 6,8% и составили 6,79 трлн юаней.