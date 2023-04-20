Йеллен раскритиковала власти Китая за незаконную госпомощь компаниям

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Китая в последние годы усилили поддержку государственных компаний и частных фирм с целью "доминирования над иностранными конкурентами", говорится в тексте речи министра финансов США Джанет Йеллен, с которой она выступит в четверг в Университете Джонса Хопкинса.

"Такая стратегия сочетается с активными усилиями по приобретению новых технологических ноу-хау и интеллектуальной собственности, включая кражу интеллектуальной собственности и иные нелегальные меры", - цитирует текст речи Йеллен MarketWatch.

"Как и в других наших международных отношениях, национальная безопасность играет для нас важнейшую роль во взаимоотношениях с Китаем, - сказала Йеллен. - Например, мы четко дали понять, что защита определенных технологий от их использования военными и службами безопасности КНР является ключевым национальным интересом".

При этом власти США защищают не только свои интересы нацбезопасности, но и интересы партнеров и союзников, а также права человека, добавила Йеллен.

Глава американского Минфина призвала власти КНР к сотрудничеству в решении глобальных проблем, включая изменение климата и долговую нагрузку.

В опубликованном тексте речи не упоминаются пошлины на импорт китайских товаров, введенные при Дональде Трампе и оставленные без изменения при Джо Байдене.

Согласно данным Института международной экономики имени Питерсона, пошлины в 19% применяются к двум третям китайского экспорта. В то же время Китай облагает пошлиной в 21% 58% товаров, импортируемых из США.