Американский "грузовик" Cygnus в пятницу расстыкуется с МКС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman в пятницу расстыкуется с Международной космической станцией (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Операция по отстыковке "грузовика" от американского сегмента станции - модуля Unity намечена на 07:20 по времени Восточного побережья США (14:20 по Москве). С помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 корабль будет отведен от станции на безопасное расстояние и выпущен в автономный полет. Cygnus, находившийся в составе станции 5,5 месяцев, заберет с собой со станции мусор и отходы. После схождения с орбиты он сгорит в плотных слоях атмосферы.

Выведенный 9 ноября прошлого года на орбиту с помощью ракеты-носителя Antares "грузовик" Cygnus доставил на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Миссия была осуществлена в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Это был уже 18-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman на МКС. Один из них (в 2014 году) был неудачным, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.