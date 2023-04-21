Рейтинг популярности Макрона упал до 26%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон пользуется популярностью только у 26% французов, следует из опроса консалтинговой компании BVA, данные которого публикуют в пятницу французские СМИ.

Глава государства потерял в своем рейтинге два пункта с конца марта, опустившись до уровня, какой у него был в начале кризиса "желтых жилетов" в октябре 2018 года, уточняется в исследовании, проведенном после телевизионного выступления президента 17 апреля с оправданием введенной им пенсионной реформы.

Премьер-министр Элизабет Борн потеряла один бал, и теперь 27% респондентов заявили, что одобряют ее действия. Это худший результат главы правительства со времени ее назначения в мае 2022 года.

В результате признания Конституционным советом на прошлой неделе пенсионной реформы соответствующей Конституции и после немедленного утверждения закона президентом отрицательное отношение к Макрону сохраняется у 45% опрошенных. В то же время доля тех, кто смирился, достигла 24%, или сразу на восемь пунктов больше. Это самый высокий уровень, когда-либо достигавшийся по данному показателю.

Французов, желающих, чтобы социальный протест продолжался, стало на три пункта больше: 63%.

Опрошенные весьма скептически относятся к целям, обозначенным Макроном в телевизионном выступлении после утверждения реформы. Не оправдавшим ожиданий его заявление считают 69%, а 73% полагают, что объявленные президентом цели нереалистичны.

Макрон выступил 17 апреля с телевизионным обращением к нации, в котором оправдывал "необходимую", по его словам, введенную пенсионную реформу, вызвавшую бурные протесты по всей стране работников разных секторов.

Он заверил сограждан, что услышал гнев в связи с ухудшением условий жизни, который выразили протестовавшие против реформы. "Никто, и особенно я, не может оставаться глухим к этому требованию социальной справедливости и обновлению нашей демократической жизни, в частности выражаемому нашей молодежью", - сказал президент.

Макрон обрисовал три области - "три крупных стройки", в которых он намерен реализовать амбициозные планы улучшения жизни французов: занятость, правосудие и демократический порядок, прогресс "ради лучшей жизни".