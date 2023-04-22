Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

ООН сообщила о рекордном уровне парниковых газов, потеплении, таянии ледников

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Всемирная метеорологическая организация (ВМО), входит в структуру ООН, зафиксировала рекордные показатели глобального изменения климата, следует из ее доклада, опубликованного накануне.

В исследовании "Состояние глобального климата в 2022 году" говорится о беспрецедентном росте концентрации трех основных парниковых газов — углекислого газа, метана и закиси азота - в земной атмосфере, который провоцирует потепление планетарного масштаба. Так, годы с 2015-го по 2022-й стали самыми теплыми в истории наблюдений.

Повышение температуры приводит к таянию эталонных ледников. Их средняя толщина, по данным ВМО, уменьшилась за период с октября 2021 года по октябрь 2022-го на 1,3 метра. Это намного больше, чем в среднем за последние десятилетия.

ООН ВМО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 21 апреля

Суд США назначил на 27 апреля слушания по делу об утечке секретных данных

Суд США назначил на 27 апреля слушания по делу об утечке секретных данных

Японские истребители сопроводили бомбардировщики КНР над Тихим океаном

РФ в феврале сохранила статус крупнейшего поставщика газа в Китай

РФ в феврале сохранила статус крупнейшего поставщика газа в Китай

Президент Чили намерен национализировать литиевую промышленность

Президент Чили намерен национализировать литиевую промышленность

Румыния не будет запрещать импорт украинского зерна, но попытается его сократить

Румыния не будет запрещать импорт украинского зерна, но попытается его сократить

Столтенберг сообщил о планах Зеленского посетить саммит НАТО в Вильнюсе

Ряд американских штатов призывает отозвать машины Kia и Hyundai после множества угонов

Ряд американских штатов призывает отозвать машины Kia и Hyundai после множества угонов

Британия ввела санкции против трех россиян из-за приговора Кара-Мурзе

Британия ввела санкции против трех россиян из-за приговора Кара-Мурзе

Более 400 человек погибли в Судане за последние дни боестолкновений

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });