Совет ЕС по иностранным делам обсудит в Люксембурге ситуацию вокруг Украины

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Основная часть повестки Совета ЕС на уровне глав МИД, который в понедельник будет заседать в Люксембурге, посвящена Украине.

Обсуждение начнется с обмена мнениями по видеосвязи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Последующая дискуссия глав МИД стран ЕС будет сосредоточена на военной поддержке, санкциях, вопросах продовольственной безопасности, "украинской формуле мира", следует из материалов к заседанию совета.

В связи с министерской встречей в Люксембурге в ЕС в очередной раз подчеркнули, что Евросоюз "твердо и полностью поддерживает Украину и будет продолжать оказывать сильную политическую, экономическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку" Киеву "столько, сколько потребуется".

Отдельным пунктом главы МИД обсудят "реализацию плана действий ЕС в связи с геополитическими последствиями" специальной военной операции РФ на Украине. Этот план подготовлен Европейской внешнеполитической службой в координации с Европейской комиссией. Как это формулируют в Брюсселе, он "предназначен для объединения усилий с партнерами на благо наших народов и с конечной целью внести вклад в глобальную стабильность и экономический рост".

Ожидается, что ЕС определит необходимые действия "для решения общих проблем и использования возможностей с применением всех инструментов, имеющихся в его распоряжении".

В ЕС объясняют, что этот "план действий направлен на укрепление партнерских отношений ЕС на основе ориентированного на человека подхода по всему спектру связей Евросоюза с партнерами".

Как и обычно на каждом заседании Совета ЕС по иностранным делам, министры уделят внимание текущим международным событиям.

Председательствующий в совете глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделает сообщение о вооруженных столкновениях в Судане. Затем министры обменяются мнениями о последних событиях в Тунисе. Далее Боррель сообщит о создании новой гражданской миссии ЕС в рамках совместной политики безопасности и обороны для Молдавии.

В документах к заседанию Совета ЕС говорится, что министры намерены "достичь политического соглашения о новом режиме санкций с целью помочь Республике Молдова противостоять попыткам дестабилизации", а также обсудят новую помощь для Молдавии в размере 40 млн евро, которая должна быть утверждена в ближайшее время за счет Европейского фонда мира.

Министры будут проинформированы о недавних контактах ЕС на высоком уровне с Китаем, обсудят ситуацию в Ливане, могут поднять вопрос о ближневосточном мирном процессе и недавней эскалации насилия в Израиле, сообщают в Брюсселе.

Перед заседанием Совета ЕС состоится неформальный завтрак глав МИД ЕС с участием генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и министра иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир. Как объявлено, обмен мнениями будет посвящен подготовке четвертого саммита глав государств и правительств Совета Европы 16-17 мая в Рейкьявике.

В программе министерской встречи в Люксембурге - рабочий обед с грузинским министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили. Ожидается обсуждение ситуации в Грузии, а также поддержки Евросоюзом грузинских реформ, "в том числе в свете европейских устремлений страны".