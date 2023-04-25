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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Япония и Южная Корея завершили эвакуацию своих граждан из Судана

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Япония завершила эвакуацию своих граждан и членов их семей из Судана, 28 граждан Южной Кореи также покинули страну, сообщают местные СМИ.

"Сегодня рано утром восемь граждан Японии, включая сотрудников посольства и их семьи, покинули страну при содействии Франции. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников посольства и Францию за содействие", - сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида журналистам во вторник.

"В результате эвакуация всех граждан в Хартуме, выразивших до вчерашнего дня желание покинуть страну, включая сотрудников посольства, завершена", - добавил премьер.

Ранее премьер-министр объявил, что 45 граждан Японии и члены их семей вылетели из Порт-Судана в Джибути (Саудовская Аравия) на транспортном самолете сил самообороны Японии.

В свою очередь, министр иностранных дел Японии заявил, что посольство в Судане временно закрыто после эвакуации персонала.

МИД создаст отделение связи в Джибути, чтобы продолжать оказывать помощь оставшимся в Судане японцам в эвакуации, отметил он.

По данным японских властей, в Судане находилось порядка 60 граждан Японии.

Тем временем президент Южной Кореи Юн Сок Ель по спутниковой связи во время полета в Вашингтон руководил усилиями по эвакуации 28 граждан Республики Корея из Судана, сообщили в его офисе.

Южнокорейцы покинули Хартум по суше накануне, после чего на самолете C-130 вылетели в Джидду.

По прибытии в Джидду они сядут на транспортный самолет KC-330, который доставит их на авиабазу в Соннаме.

Администрация президента сообщила, что в Судане находились 29 южнокорейцев, но один из них не пожелал покидать страну.

Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в столичном Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией страны и военизированным формированием - СБР.

Япония Южная Корея Судан
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