Экономика Южной Кореи в I квартале выросла на 0,3%, избежав рецессии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Экономика Южной Кореи в первом квартале 2023 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, избежав, таким образом, рецессии. Таковы предварительные данные Банка Кореи.

В четвертом квартале 2022 года ВВП страны снизился впервые с 2020 года – на 0,4%.

Эксперты в среднем прогнозировали рост южнокорейской экономики в первом квартале на 0,2%.

Потребительские расходы в стране в январе-марте выросли на 0,5% после снижения на 0,6% в четвертом квартале. Государственные расходы повысились на 0,1% (+2,9% в предыдущем квартале).

Инвестиции в строительство увеличились на 0,2%, в средства производства – снизились на 4%.

Объем южнокорейского экспорта в первом квартале вырос на 3,8%, импорта – на 3,5%.

В годовом выражении ВВП Южной Кореи в январе-марте увеличился на 0,8% – минимальными темпами с четвертого квартала 2020 года. В предыдущем квартале рост составил 1,3%.