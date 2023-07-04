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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Власти Южной Кореи ухудшили прогноз роста ВВП в 2023 году до 1,4%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Экономика Южной Кореи в 2023 году увеличится на 1,4%, а не на 1,6%, как ожидалось в декабре, говорится в обновленном прогнозе Министерства экономики и финансов страны.

Темпы подъема потребительских цен в 2023 году в среднем составят 3,3% в годовом выражении, а не 3,5%, как прогнозировалось ранее.

Ухудшение прогноза для ВВП вызвано главным образом слабыми показателями экспорта в первом полугодии, отмечается в министерском докладе. При этом ведомство допускает, что экспорт полупроводниковых компонентов может начать постепенное восстановление вслед за глобальным ИТ-сектором во втором полугодии.

Южнокорейский экспорт в 2023 году, как ожидается, сократится на 6,6%.

Прогноз роста ВВП страны в 2024 году составляет 2,4%, ожидания относительно уровня инфляции - 2,3%.

Республика Корея Южная Корея
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