Чистая прибыль Hyundai в I квартале превзошла прогнозы

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor увеличил чистую прибыль в первом квартале 2023 года в 1,9 раза, что оказалось существенно выше консенсус-прогноза экспертов.

Операционная прибыль Hyundai подскочила до рекордного уровня.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем квартале составила 3,42 трлн вон ($2,57 млрд) по сравнению с 1,78 трлн вон за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 2,216 трлн вон.

Операционная прибыль Hyundai также выросла в 1,9 раза, до 3,59 трлн вон (прогноз рынка - 2,879 трлн вон).

Квартальная выручка автопроизводителя увеличилась на 25%, до 37,78 трлн вон (прогноз - 36,463 трлн вон).

В минувшем квартале Hyundai продала 1,022 млн автомобилей, что на 13,2% больше, чем годом ранее. Реализация машин за пределами Южной Кореи выросла на 10,7%, до 830 665 единиц, внутри страны – на 25,6%, до 191 047.

Продажи электромобилей увеличились на 48%, до 66 тыс.

Во вторник компания объявила о намерении изменить политику выплаты дивидендов. Теперь она будет направлять на дивиденды не менее 25% чистой прибыли, тогда как ранее выплаты зависели от показателя свободного денежного потока.

Кроме того, Hyundai начнет выплачивать дивиденды ежеквартально, а не два раза в год, как это было ранее.

Акции Hyundai подорожали на 4,7% по итогам торгов в Сеуле во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 33%.