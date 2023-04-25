Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Чистая прибыль Hyundai в I квартале превзошла прогнозы

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor увеличил чистую прибыль в первом квартале 2023 года в 1,9 раза, что оказалось существенно выше консенсус-прогноза экспертов.

Операционная прибыль Hyundai подскочила до рекордного уровня.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем квартале составила 3,42 трлн вон ($2,57 млрд) по сравнению с 1,78 трлн вон за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 2,216 трлн вон.

Операционная прибыль Hyundai также выросла в 1,9 раза, до 3,59 трлн вон (прогноз рынка - 2,879 трлн вон).

Квартальная выручка автопроизводителя увеличилась на 25%, до 37,78 трлн вон (прогноз - 36,463 трлн вон).

В минувшем квартале Hyundai продала 1,022 млн автомобилей, что на 13,2% больше, чем годом ранее. Реализация машин за пределами Южной Кореи выросла на 10,7%, до 830 665 единиц, внутри страны – на 25,6%, до 191 047.

Продажи электромобилей увеличились на 48%, до 66 тыс.

Во вторник компания объявила о намерении изменить политику выплаты дивидендов. Теперь она будет направлять на дивиденды не менее 25% чистой прибыли, тогда как ранее выплаты зависели от показателя свободного денежного потока.

Кроме того, Hyundai начнет выплачивать дивиденды ежеквартально, а не два раза в год, как это было ранее.

Акции Hyundai подорожали на 4,7% по итогам торгов в Сеуле во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 33%.

Hyundai
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах 2024 года

Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах 2024 года

Китайский марсоход мог выйти из строя из-за пыли на солнечных батареях

Китайский марсоход мог выйти из строя из-за пыли на солнечных батареях

Что случилось этой ночью: вторник, 25 апреля

Армия Судана и СБР подтвердили согласие на 72-часовое прекращение огня

Стороны конфликта в Судане согласились на 72-часовое прекращение огня, сообщил Блинкен

Стороны конфликта в Судане согласились на 72-часовое прекращение огня, сообщил Блинкен

Боррель заявил, что ЕС будет делать все возможное для усиления военной помощи Украине

Вучич резко раскритиковал Евросоюз в связи с выборами в Косово

Вучич резко раскритиковал Евросоюз в связи с выборами в Косово

Генсек ООН заявил о беспрецедентной геополитической напряженности в мире

Генсек ООН заявил о беспрецедентной геополитической напряженности в мире

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Инсайдерские покупки акций в США в марте достигли максимума с мая 2022 года

Инсайдерские покупки акций в США в марте достигли максимума с мая 2022 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });