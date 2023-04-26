Литовский химзавод Achema зарегистрировался на платформе ЕС для совместных закупок газа

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший потребитель газа в Литве – производитель азотных удобрений Achema – зарегистрировался на созданной Евросоюзом платформе для совместных закупок газа странами ЕС.

"Да, компания Achema зарегистрировалась. Компания постоянно ищет различные альтернативы по закупке необходимого сырья на более выгодных условиях", - заявила агентству BNS представитель компании Йолита Мацелите.

До сих пор Achema не комментировала, будет ли участвовать в данном механизме.

Компания Ignitis, поставщик электроэнергии и газа, зарегистрировалась на платформе AggregateEU ранее в апреле. В компании агентству уточнили, что она будет участвовать в процедуре объединения спроса на газ, но не обязуется покупать его через платформу.

В Минэнерго Литвы ранее сообщали, что суммарная потребность Achema и Ignitis составит около 3-4 ТВт.ч газа в год в эквиваленте.

Как сообщалось, Еврокомиссия объявила во вторник первый сбор заявок от компаний, желающих участвовать в совместных, на уровне ЕС, закупках природного газа. "Это ключевая веха на пути подготовки Евросоюза к следующей зиме через координацию и своевременное пополнение газовых хранилищ при использовании своего коллективного рыночного веса для переговоров о выгодных ценах с международными поставщиками", - подчеркивается в пресс-релизе ЕК.

Для совместной закупки как трубопроводного газа, так и СПГ создан специальный механизм AggregateEU, который закрыт для российских и контролируемых РФ компаний, а также продавцов, предлагающих российский газ.

Все зарегистрированные компании должны до 2 мая подать свои заявки о спросе. Они будут объединены и выставлены на торги на мировом рынке. Как только механизм AggregateEU сопоставит коллективный европейский спрос с предложениями международных поставщиков газа, начнутся переговоры о контрактных условиях поставок. Еврокомиссия не будет их участником. Первые контракты ожидаются до лета. Дальнейшие тендеры будут проводиться регулярно – каждые два месяца в течение следующих 12 месяцев.

Страны ЕС обязались участвовать в агрегировании спроса как минимум на 15% объема своих национальных целевых хранилищ газа, что составляет около 13,5 млрд кубометров в год.