SpaceX вывела на орбиту 13-ю с начала года партию интернет-спутников Starlink

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг успешно вывела на орбиту очередную партию из 46 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск стал 82-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 13-м с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже почти 4,3 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,9 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в 13-й раз, через 8,5 минуты после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находившуюся в Тихом океане в 635 км от базы.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно было поднять из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.