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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Фондовый рынок США вырос благодаря сильным корпоративным отчетам

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом: подъем Dow Jones Industrial Average и S&P 500 был максимальным с 6 января, Nasdaq Composite - со 2 февраля.

Поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты компаний, в том числе, представителей технологического сектора.

Акции Microsoft Corp. и Alphabet Inc., обнародовавших финансовые результаты ранее на этой неделе, подорожали на 3,2% и 3,8% соответственно по итогам торгов в четверг.

Стоимость бумаг Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) выросла почти на 14% к закрытию сессии. Чистая прибыль компании, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть Facebook, в первом квартале 2023 года снизилась на 24%, а выручка повысилась на 3%. Оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

"Мы видим, что оптимизация расходов технологическими компаниями начинает приносить плоды", - говорит портфельный управляющий Federated Hermes Льюис Грант.

Согласно данным Refinitiv, совокупная прибыль уже отчитавшихся за прошлый квартал компаний индекса S&P 500 превзошла ожидания экспертов на 7,9%. Для сравнения: квартальные показатели опережали прогнозы аналитиков в среднем на 4,1% в период с 1994 года.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более резкое, чем ожидалось, замедление темпов роста экономики США в первом квартале и, при этом, ускорение инфляции.

Американский ВВП в январе-марте увеличился на 1,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали ослабление темпов роста экономики до 2% с 2,6% в четвертом квартале, по данным Trading Economics.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, повысился в первом квартале на 4,9%, тогда как в четвертом квартале он увеличился лишь на 4,4%.

"Фондовый рынок США вырос в четверг благодаря сильным корпоративным отчетам, а также оптимизму, что экономика продолжит замедлять рост, и это повлечет за собой ослабление инфляции, - отмечает главный аналитик Oanda Эдвард Мойя, слова которого приводит Market Watch. - Федеральная резервная система сможет поднять ставку еще раз или, возможно, два, но на этом все закончится".

В число лидеров роста на американском рынке в четверг вошли акции Verizon Communications Inc. (+5,1%), Honeywell International (+4%), Walt Disney Co. (+3,4%), а также Apple Inc. (+2,8%).

Бумаги Comcast Corp. подорожали на 10%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения увеличил чистую прибыль в минувшем квартале на 9%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Акции Hershey Co., квартальные результаты которой превзошли ожидания аналитиков, прибавили в цене 4,4%.

Стоимость бумаг American Airlines Group, завершившей первый квартал 2023 года с чистой прибылью и рекордной для января-марта выручкой, поднялась на 1,1%.

Бумаги Southwest Airlines Co., выручка которой не оправдала прогнозов, подешевели на 3,3%.

Цена акций Mastercard Inc. выросла на 1,9%. Оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличил выручку в первом квартале 2023 года на 11%, что превзошло ожидания рынка. Чистая прибыль Mastercard уменьшилась на 10%, но скорректированный показатель превысил прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг вырос на 524,29 пункта (1,57%) и составил 33826,16 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 79,36 пункта (1,96%) - до 4135,35 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 287,89 пункта (2,43%) и составил 12142,24 пункта.

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