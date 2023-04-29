Володин встретился с президентом Кубы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в субботу встретился с первым секретарем центрального комитета Коммунистической партии Кубы, президентом республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Володин передал кубинскому лидеру слова приветствия и наилучшие пожелания от российского президента Владимира Путина. "Ваши отношения задают динамику развития сотрудничества между Россией и Кубой", - сказал председатель Госдумы.

Он отметил, что задача российских парламентариев и их коллег из кубинской Национальной ассамблеи народной власти сделать все для законодательного обеспечения решений, принимаемых на уровне глав государств. Вместе с тем, "правильно, чтобы в рамках парламентского измерения мы вышли на новые форматы сотрудничества", добавил Володин.

Делегация Госдумы во главе с Володиным находится на Кубе с официальным визитом, в рамках которого пройдет первое заседание комиссии по сотрудничеству между российским и кубинским парламентами.