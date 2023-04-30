Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

ВС РФ заявили о ракетном ударе по пункту иностранных наемников в ДНР

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Войска РФ нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в городе Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Ракетным подразделением "Южной" группировки войск нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка", - сказал Астафьев.

По его словам, помимо этого, авиацией Южного военного округа нанесен удар по месту расположения батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского (ДНР), в результате которого уничтожен склад боеприпасов и до 20 украинских военных.

"Артиллерией 2-го армейского корпуса выполнен огневой налет по пункту временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское", - сказал офицер.

Он заявил, что подразделениями спецназа "Южной" группировки войск были вскрыты попытки ВСУ провести ротацию личного состава на переднем крае обороны на лисичанском направлении.

"Во взаимодействии с артиллерией 2-го армейского корпуса намерения противника были сорваны. Уничтожена группа пехоты до 10 человек в районе Белогоровки и взводный опорный пункт в районе Спорного", - сказал Астафьев.

ВС РФ ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сенаторы призвали Байдена активизировать изъятие иранских нефтяных активов

Сенаторы призвали Байдена активизировать изъятие иранских нефтяных активов

Володин встретился с президентом Кубы

В МИД РФ пообещали жесткую реакцию на изъятие здания школы при посольстве в Варшаве

РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

Что случилось этой ночью: суббота, 29 апреля

Лавров заявил о необратимости формирования более справедливой системы мироустройства

Лавров заявил о необратимости формирования более справедливой системы мироустройства

Володин направился с официальным визитом на Кубу

Володин направился с официальным визитом на Кубу

Эрдоган обсудил по телефону с Гутерришем ситуацию на Украине

Эрдоган обсудил по телефону с Гутерришем ситуацию на Украине

Проходящий лечение Эрдоган третий день подряд не участвовал в предвыборных мероприятиях

Проходящий лечение Эрдоган третий день подряд не участвовал в предвыборных мероприятиях

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });