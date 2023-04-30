ВС РФ заявили о ракетном ударе по пункту иностранных наемников в ДНР

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Войска РФ нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в городе Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Ракетным подразделением "Южной" группировки войск нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка", - сказал Астафьев.

По его словам, помимо этого, авиацией Южного военного округа нанесен удар по месту расположения батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского (ДНР), в результате которого уничтожен склад боеприпасов и до 20 украинских военных.

"Артиллерией 2-го армейского корпуса выполнен огневой налет по пункту временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское", - сказал офицер.

Он заявил, что подразделениями спецназа "Южной" группировки войск были вскрыты попытки ВСУ провести ротацию личного состава на переднем крае обороны на лисичанском направлении.

"Во взаимодействии с артиллерией 2-го армейского корпуса намерения противника были сорваны. Уничтожена группа пехоты до 10 человек в районе Белогоровки и взводный опорный пункт в районе Спорного", - сказал Астафьев.