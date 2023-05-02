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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

В Молдавии запущена инвестиционная программа для предпринимателей

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии объявило о запуске инвестиционной программы "373", предусматривающей компенсации по кредитованию малых и средних предприятий. О программе на пресс-конференции сообщил премьер-министр Дорин Речан и назвал ее важной составляющей экономического развития страны ,

Программа названа по телефонному коду страны. Как объяснил Речан, 3% - это ставка по кредитам в валюте (евро, доллары), 7% - ставка в молдавских леях, и третья цифра три - это льготный период для кредитов не менее семи лет.

"Ставка по кредитам в молдавских леях сегодня составляет в среднем около 13%, а в иностранной валюте - 5,5%. Правительство будет компенсировать банкам разницу процентных ставок", - сказал премьер.

Компенсация будет осуществляться из Фонда предпринимательства и экономического роста Молдавии (FACEM) на кредиты до 15 млн леев. Программа начнет работу с 1 июня. Целевая группа программы - малые и средние предприятия, на которые приходится 90 процентов молдавской экономики.

Речан отметил, что это только первый этап программы. "Далее потолок на кредит с 2024 года возрастет до 30 млн леев. Будет введена составляющая грантов по кредитам в этой программе для определенных категорий - молодежи, женщин, проектов сельского туризма, малых предприятий, ремесленников", - сказал премьер.

Программа "373" будет основным кредитным продуктом правительства, который оно будет далее развивать.

В настоящее время базовая ставка (индикатор стоимости денег на рынке) Национального банка составляет 14 процентов, а в начале 2023 года она была 21,5 процента.

Молдавия Дорин Речан 373
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