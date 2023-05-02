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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Еврокомиссия предложила продлить автономные торговые меры для Молдавии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) предложила продлить на год приостановку импортных пошлин и квот для молдавского экспорта в ЕС.

"Сегодня комиссия предложила возобновить и расширить приостановку действия импортных пошлин и квот на молдавский экспорт в Европейский союз, известную как автономные торговые меры, еще на один год", - сообщается в коммюнике ЕК, опубликованном во вторник в Брюсселе.

Как объясняется в документе, предложение "продлевает действующую приостановку ввозных пошлин на молдавский экспорт в ЕС еще на год и распространяет эту приостановку на все оставшиеся тарифы и тарифные квоты на молдавский импорт".

"Это четкий сигнал о полной поддержке ЕС экономики Молдавии, и это способствует дальнейшему смягчению сложной ситуации", - говорится в сообщении ЕК.

Теперь это предложение будет рассмотрено Европейским парламентом и Советом ЕС "с целью обеспечения плавного перехода от текущего режима автономных торговых мер к новому".

Как считают в Брюсселе, вступившие в силу 25 июля 2022 года автономные торговые меры оказали положительное влияние на торговлю Молдавии с ЕС. В течение прошлого года эти меры помогли Кишиневу переориентировать экспорт через ЕС. В целом экспорт из Молдавии в ЕС увеличился с 1,8 млрд евро в 2021 году до 2,6 млрд евро в 2022 году, сообщают в Еврокомиссии.

Еврокомиссия ЕС Молдавия
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