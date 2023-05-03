Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в Газе

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Самолеты израильских ВВС в ночь на среду нанесли удары по ряду объектов движения ХАМАС в секторе Газе в ответ на ракетные обстрелы южных районов Израиля, пишет The Times of Israel.

"Нанесен серьезный удар по способности ХАМАС возводить укрепления и вооружаться. (...) ХАМАС несет ответственность за сектор Газа и заплатит за нарушение безопасности государства Израиль", - цитирует издание армейскую пресс-службу.

Удары были нанесены по тренировочным объектам, базе по производству оружия, бетонному заводу, туннелю в южной части сектора, уточняет газета.

В свою очередь, палестинские СМИ сообщают, что после израильских ударов по Газе серьезно ранен, по крайней мере, один человек.

Ранее израильские военные заявили, что удары наносятся в ответ на 37 ракет, выпущенных из Газы во вторник по югу Израиля, в результате пострадали семь человек.

Ответственность за обстрел взяли на себя группировки ХАМАС и "Исламский джихад" (организация признана в РФ террористической и запрещена). За несколько часов до его начала в израильской тюрьме в результате голодовки скончался высокопоставленный член "Исламского джихада" Хадер Аднан. Представители организации предупредили, что Израиль "заплатит высокую цену" за его смерть. В связи со смертью Аднана группировка призвала к массовым протестам в Газе и на Западном берегу Иордана.

ХАМАС Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израиль обстреливает сектор Газа в ответ на ракетные атаки

Выход космонавтов в открытый космос запланирован на вечер среды

Британские истребители сопроводили российский Ту-142 над Норвежским морем и Атлантикой

Британские истребители сопроводили российский Ту-142 над Норвежским морем и Атлантикой

Что произошло за день: вторник, 2 мая

Sinopec начала бурение глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины

Sinopec начала бурение глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины
Дипломатическое противостояние

Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы

Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы

Европол сообщил о задержании около 300 человек по делу о наркоторговле в даркнете

Президент Ирана впервые за 10 лет посетит Сирию

Президент Ирана впервые за 10 лет посетит Сирию

Экс-премьер Молдавии предстанет перед судом по делу о концессии кишиневского аэропорта

Голливудские сценаристы объявили забастовку

Голливудские сценаристы объявили забастовку
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });