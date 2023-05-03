Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в Газе

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Самолеты израильских ВВС в ночь на среду нанесли удары по ряду объектов движения ХАМАС в секторе Газе в ответ на ракетные обстрелы южных районов Израиля, пишет The Times of Israel.

"Нанесен серьезный удар по способности ХАМАС возводить укрепления и вооружаться. (...) ХАМАС несет ответственность за сектор Газа и заплатит за нарушение безопасности государства Израиль", - цитирует издание армейскую пресс-службу.

Удары были нанесены по тренировочным объектам, базе по производству оружия, бетонному заводу, туннелю в южной части сектора, уточняет газета.

В свою очередь, палестинские СМИ сообщают, что после израильских ударов по Газе серьезно ранен, по крайней мере, один человек.

Ранее израильские военные заявили, что удары наносятся в ответ на 37 ракет, выпущенных из Газы во вторник по югу Израиля, в результате пострадали семь человек.

Ответственность за обстрел взяли на себя группировки ХАМАС и "Исламский джихад" (организация признана в РФ террористической и запрещена). За несколько часов до его начала в израильской тюрьме в результате голодовки скончался высокопоставленный член "Исламского джихада" Хадер Аднан. Представители организации предупредили, что Израиль "заплатит высокую цену" за его смерть. В связи со смертью Аднана группировка призвала к массовым протестам в Газе и на Западном берегу Иордана.