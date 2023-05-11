Польша сообщила о завершении передачи Украине 14 истребителей МиГ-29

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Польские военные завершили процесс передачи Киеву 14 истребителей МиГ-29, сообщает в четверг в твиттере постпредство Польши при ЕС.

"Польша отправила 14 истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении постпредства.

Кроме того, в нем сообщается, что Украина получила от различных стран 575 танков, 325 из которых передала Польша. Также большое количество танков передали Нидерланды (85), Германия (80) и США (76), отмечает постпредство.

В понедельник польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что страна передала Киеву 10 истребителей МиГ-29.

В апреле польский президент Анджей Дуда сообщил, что Варшава сможет поставить Киеву в общей сложности 14 МиГ-29.

МиГ-29 - советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и бортовой пушкой воздушных целей и для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения. Имеет многочисленные модификации, самолет эксплуатируют более 20 стран мира.