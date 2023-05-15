Некоторым гражданам Финляндии стали отказывать во въезде в Россию за покупками

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Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 23 финских гражданина, направлявшихся в Россию, не были пропущены через восточную границу за последние три дня, сообщили в понедельник агентству новостей STT в пограничной службе Юго-Восточной Финляндии.

По данным агентства, в пятницу властям Финляндии стало известно о десяти отказах, в субботу - о восьми, а в воскресенье - о пяти. Кроме того, 11 мая властям стало известно еще о нескольких подобных случаях.

Отказов может быть больше, поскольку не все, кому российские власти отказали во въезде, обязательно информируют об этом финских пограничников.

Как отмечает газета Helsingin Sanomat, опросившая некоторых не сумевших попасть в РФ финнов, "люди, которым отказывают, как правило, едут в Россию на дозаправку автомашин или за покупками".

По данным газеты, российские власти не сообщают, как долго будут действовать запреты на въезд.

При этом МИД Финляндии также ранее просил не ездить в Россию из соображений безопасности.