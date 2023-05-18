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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Кремль назвал блокировку счетов финской дипмиссии ответом на недружественные действия

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Блокировка счетов дипломатической миссии Финляндии в РФ не инициативный ход российской стороны, а ответ на недружественные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не инициативный ход с российской стороны. Мы реагируем, реагируем на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран коллективного Запада, в том числе, к нашему сожалению, Финляндии. Мы всегда говорим, что недружественные действия мы не можем оставлять без ответа – и не будем оставлять без ответа", - сказал Песков журналистам в четверг.

Отвечая на вопрос о реакции РФ на протест, заявленный Финляндией по поводу блокировки счетов, Песков пояснил, что Россия будет реагировать "повторением того, что, собственно, принцип взаимности или принцип адекватного ответа на недружественные шаги будет превалировать и дальше в наших отношениях".

Глава финского МИД Пекка Хаависто накануне сообщил, что банковские счета дипмиссии Финляндии в России заморожены и никак не могут использоваться.

Он отметил, что Финляндию проинформировали об этом 27 апреля, и добавил, что страна не планирует закрывать консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала меры в отношении финской дипмиссии "зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой стране".

Дмитрий Песков Финляндия
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