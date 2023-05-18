Сенатор Тед Круз готовит законопроект против российско-иранского сотрудничества

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американский сенатор Тед Круз завил, что работает над законопроектом, который должен предотвратить дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Ираном в военно-технической сфере.

"Я работаю над проектом закона, который предотвратит развитие российско-иранского сотрудничества в ряде областей", - сказал он, выступая в Гудзоновском институте, добавив, что это взаимодействие "необходимо остановить и уничтожить".

По его словам, нынешняя администрация на стремится к тому, чтобы противостать этому "масштабному и углубляющемуся" сотрудничеству, которое способствует действиям России в украинском конфликте.

Законопроект, по словам Круза, предусматривает ужесточение контроля над уже существующими санкциями "против банков, танкеров, самолетов и аэропортов, кораблей и судостроительных верфей", которые используются Россией и Ираном в конфликте на Украине.

Также должны быть заморожены миллиарды долларов, которыми Иран располагает за рубежом, заявил сенатор.