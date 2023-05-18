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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Самые высокие расходы на рабочую силу в 2022 г. среди стран ЕС были в Люксембурге

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Работодатели в промышленной отрасли и сфере услуг Германии в 2022 году платили сотрудникам в среднем 39,5 евро в час, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

ФРГ занимает седьмое место по этому показателю среди стран Европейского союза (ЕС) с 2019 года.

Наиболее высокие почасовые затраты на рабочую силу в ЕС в прошлом году были зафиксированы в Люксембурге - 50,7 евро, Дании - 46,8 евро и Бельгии - 43,5 евро. Самые низкие расходы были в Болгарии - 8,2 евро, Румынии - 9,5 евро и Венгрии - 10,7 евро.

Средний показатель для 27 стран Евросоюза составил в ушедшем году 30,5 евро в час, причем только в десяти государствах расходы превышали этот уровень.

ЕС Люксембург Destatis
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