Энергоблок №1 БелАЭС остановят на плановый ремонт в IV квартале

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Первый энергоблок Белорусской АЭС в четвертом квартале этого года остановят на второй планово-предупредительный ремонт, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Второй планово-предупредительный ремонт на первом энергоблоке БелАЭС запланирован на четвертый квартал текущего года. Будет обеспечена очередная перегрузка части ядерного топлива. Оно уже доставлено на площадку БелАЭС и прошло входной контроль", - сказал Каранкевич, которого цитирует госагентство "БелТА".

По его словам, также будет проведена диагностика технологических систем, контроль металла оборудования реакторного и турбинного цехов. В проведении ремонта примут участие как белорусские, так и российские специалисты.

Министр отметил, что с момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) выработано более 14,6 млрд кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить 3,8 млрд куб. м природного газа.

Энергоблок №1 выводился на первый планово-предупредительный ремонт в конце апреля прошлого года, работы продолжались более 5 месяцев.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островцом в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

На втором энергоблоке в конце декабря 2022 года стартовал этап физического пуска, 19 мая мощность реактора энергоблока повышена до 50%, в октябре этого года его планируется ввести в промышленную эксплуатацию.