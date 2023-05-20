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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Еврокомиссия обозначила приоритеты подготовки к новым кризисам здравоохранения

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала извлечь уроки из пандемии COVID-19 для того, чтобы следующий кризис здравоохранения не застал государства врасплох.

"Во-первых, мы должны укрепить глобальную архитектуру здравоохранения. Нам нужна более сильная глобальная координация в предотвращении будущих пандемий, подготовке к ним и реагировании на них. Всемирная организация здравоохранения заслуживает реформы с ресурсами, необходимыми для выполнения своей ведущей роли в качестве нервного центра глобального здравоохранения", - заявила глава ЕК в субботу на саммите G7 в Японии.

Во-вторых, по ее словам, необходимо активизировать взаимодействие со странами с меньшими возможностями реагирования на чрезвычайные ситуации в здравоохранении. Им нужен более квалифицированный персонал, лучшая инфраструктура и более активное содействие международного сообщества. "И мы должны увеличить местные мощности по производству вакцин там, где они необходимы", - сказала фон дер Ляйен.

Третьим приоритетом она объявила финансирование. "Мы должны работать вместе с G20, чтобы в случае будущей пандемии деньги можно было использовать быстрее и эффективнее. Во время пандемии COVID обычные каналы финансирования медицинских контрмер заняли слишком много времени", - заявила глава ЕК.

"Наконец, я хотела бы подчеркнуть важность проблемы устойчивости к противомикробным препаратам. Профилактика и инновации - единственный способ остановить эту "тихую пандемию". Мы должны поставить перед собой конкретные цели по сокращению использования антибиотиков путем повышения осведомленности населения и обучения медицинских работников. И нам нужно больше исследований в области новых технологий и новых антибиотиков", - сказала фон дер Ляйен.

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
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