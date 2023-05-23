Представитель МИД КНР раскритиковал утверждения Запада об опасности миру со стороны Китая

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подвергла критике заявления участников прошедшего в Хиросиме саммита G7 о том, что политика Китая в настоящее время представляет угрозу миру и безопасности в глобальном масштабе.

"Некоторые члены G7 назвали Китай самой большой угрозой глобальной безопасности и процветанию. Вы что, серьезно?", - написала она в соцсети.

Хуа Чуньин отметила: "Если Китай представляет угрозу, то что же представляют собой некоторые члены #G7, которые развязывают войны с суверенными государствами, свергают законные иностранные правительства, выходят из многосторонних договоров и принуждают другие страны разрывать цепочки поставок?".

Она заявила, что на современном этапе именно Китай "является двигателем мировой экономики №1 (способствует большему росту, чем все члены G7 вместе взятые)". Он поддерживает торгово-экономические отношения с более чем 140 странами мира и является вторым по величине вкладчиком в финансирование операций ООН по поддержанию мира.

Накануне замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун заявил послу Японии в Пекине, что в настоящее время "инициатором и самым большим источником риска нарушения правил международного порядка и подрыва функционирования мировой экономики являются Соединенные Штаты".

О том, что Китай является самой серьезной угрозой глобальной безопасности заявил по итогам саммита G7, в частности, премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

По его словам, "семерка" продемонстрировала "единый подход" к политике Китая, который "бросает самый серьезный вызов современности глобальной безопасности и благосостоянию".