В Карибском море зафиксировано землетрясение у берегов Колумбии и Панамы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в акватории Карибского моря в 127 км севернее города Апартадо (Колумбия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 06:05 мск в четверг землетрясения находился примерно в 50 км от восточного побережья Панамского перешейка в районе панамско-колумбийской границы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,6. По данным американских сейсмологов, очаг находился на глубине 10 км.