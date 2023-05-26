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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

SpaceX в субботу предпримет вторую попытку запуска спутника связи компании Arabsat

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Запуск ракеты Falcon 9 с телекоммуникационным спутником BADR-8 арабского оператора Arabsat, который был отменен из-за непогоды в среду, планируется в субботу, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск предполагается осуществить в двухчасовое временное окно, которое открывается в 06:27 (по Москве) с 40-го стартового комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Спутник предназначен для обеспечения связи в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии. Он также оснащен модулем TELEO компании Airbus для обеспечения оптической связи на гигабитных скоростях.

Масса спутника составляет 4,5 тонн.

SpaceX Falcon 9 Arabsat
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