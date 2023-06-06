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Корабль Cargo Dragon компании SpaceX во вторник должен состыковаться с МКС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX, выведенный накануне на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9, во вторник должен состыковаться с Международной космической станцией (МКС), сообщает NASA.

Автоматическая пристыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента МКС планируется в 05:50 по времени Восточного побережья США (в 12:50 мск).

Он доставит на станцию более трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

В негерметичном отсеке корабль, в частности, привезет две новые солнечные панели iROSA для завершения работ по модернизации энергетической системы МКС.

США NASA SpaceX Falcon 9 Cargo Dragon МКС
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