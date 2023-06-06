Финляндия вышлет девять российских дипломатов

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Власти Финляндии приняли решение выслать девять дипломатов, работающих в посольстве России в Хельсинки. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на канцелярию финского президента.

В администрации президента Финляндии указали, говоря о дипломатах, что "их действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях".

В офисе также добавили, что проинформируют российского посла о своем решении.

По версии финской стороны, высылаемые сотрудники российского посольства занимались разведдеятельностью.