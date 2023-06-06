Финляндия вышлет девять российских дипломатов
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Власти Финляндии приняли решение выслать девять дипломатов, работающих в посольстве России в Хельсинки. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на канцелярию финского президента.
В администрации президента Финляндии указали, говоря о дипломатах, что "их действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях".
В офисе также добавили, что проинформируют российского посла о своем решении.
По версии финской стороны, высылаемые сотрудники российского посольства занимались разведдеятельностью.