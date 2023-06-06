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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:12

Ситуация с затоплением в Голой Пристани осложняется

Людей снимают с крыш

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с затоплением в результате разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС в Херсонской области осложнилась к вечеру в городе Голая Пристань, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам Алексеенко, многих приходится буквально уговаривать собрать вещи и документы, при этом продолжаются обстрелы со стороны вооруженных сил Украины.

"Но спасатели МЧС и сотрудники ВГА продолжают помогать всем, кто в этом нуждается. Стараясь вывести людей хоть в последний момент. А где-то уже и снимают с крыш", - отметил премьер.

Как сообщалось, ночь на 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки, а следом и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Власти организовали эвакуацию. В Новой Каховке ввели режим ЧС. По прогнозу, вода должна сойти в течение трех суток.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.

МЧС Новая Каховка Каховская ГЭС
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