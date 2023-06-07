Поставки газа в Китай в апреле 2023 г. обновили исторический максимум для этого месяца

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Китай в апреле 2023 года импортировал 13,84 млрд куб. м природного газа (суммарная цифра трубопроводных поставок и СПГ), что является историческим максимумом для этого месяца.

Как сообщает китайская таможня, показатель апреля 2023 года на 17% превысил результат апреля 2022 года и, что самое важное, заметно превзошел импорт апреля 2021 года (13,42 млрд куб. м), когда антиковидные меры постепенно ослаблялись. Впоследствии, в 2022 году, эти меры были вновь ужесточены.

Одним из главных драйверов мирового энергетического рынка в 2023 году после снятия ограничительных мер является рост экономики Китая. В январе 2023 года Китай показал однопроцентный рост импорта газа, несмотря на более ранее наступление новогодних праздников. В феврале, а потом и в марте совокупный импорт газа вырос на 11%.

Более детальную внешнеторговую сводку, с разделением на СПГ и трубопроводы, а также с разбивкой по странам, национальная таможня опубликует в следующие недели.

Китай получает трубопроводный газ у пяти поставщиков: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. На газопроводе из России "Сила Сибири" четыре дня в апреле (а ранее и четыре дня в марте) проводилось плановое профилактическое обслуживание. Также существует большой потенциал восстановления поставок Узбекистаном и Казахстаном, которые в зимние месяцы полностью или почти полностью прекращались.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

В апреле 2023 года средняя стоимость импорта газа сократилась до $392 за тысячу кубометров, что является минимальным значением за последние 20 месяцев (с сентября 2021 года).