Крупнейшие госбанки Китая снизили ставки по вкладам

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие госбанки Китая снизили ставки по вкладам, откликнувшись на призыв властей страны помочь в стимулировании экономического роста.

Как сообщает газета Financial Times, Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank, Bank of China, а также Postal Savings Bank of China, Agricultural Bank (AgBank) of China и Bank of Communications опустили ставки по денежным депозитам сроком на три и пять лет на 15 базисных пунктов – до 2,45% и 2,5% соответственно.

Снижение ставок, как ожидается, подтолкнет вкладчиков к увеличению расходов и инвестиций, поскольку сделает размещение средств в банках менее привлекательным. Ожидается также, что такой шаг позитивно скажется на банковской марже и позволит фининститутам уменьшить ставки по кредитам для частных лиц и бизнеса.

Ранее в этом месяце власти КНР призвали госбанки опустить ставки по вкладам уже во второй раз менее чем за год. В сентябре прошлого года крупнейшие фининституты страны уменьшили ставки впервые с 2015 года.